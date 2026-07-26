Режим ЧС ввели в Алуште, рой дронов под Курском: как ВСУ атакуют РФ 26 июля

В ночь на 26 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 133 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами России. Режим чрезвычайной ситуации объявили в крымской Алуште из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины и продолжительных отключений электричества. Мирный житель погиб из-за украинских ударов по Белгородской области. Подробности — в материале NEWS.ru.
Силы ПВО уничтожили над Россией 133 дрона ВСУ в ночь на 26 июля
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ и акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram. По данным ведомства, БПЛА были ликвидированы в период с 20:00 мск 25 июля до 08:00 мск 26 июля.
В ведомстве уточнили, что БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областей. Также дроны ликвидировали в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
В результате ударов ВСУ по Белгородской области погиб один мирный житель, еще 12 получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в МАКСе. По его словам, за последние сутки украинские военные совершили около 90 атак на регион.
«В Грайворонском округе погиб мирный житель. <…> Получили ранения 12 человек в Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах. Пять пострадавших продолжают лечение в больницах», — написал Шуваев.
По его словам, ВСУ шесть раз обстреляли регион с использованием систем залпового огня и дважды сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Кроме того, за последние сутки над Белгородской областью было уничтожено и подавлено 143 дрона.
Мужчина пострадал при атаке ВСУ на Курскую область
ВСУ атаковали Курскую область, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. В результате удара в городе Рыльске пострадал 35-летний мужчина.
«У него рана живота, осколочные ранения. Ему оказана первая помощь, от госпитализации он отказался, врачи будут наблюдать его амбулаторно», — написал Хинштейн.
В Курске повреждено остекление частного дома. В деревне Кукуевке Курского района пострадали два частных дома и один автомобиль, добавил губернатор. Из-за обнаружения БПЛА на железнодорожных путях рядом со станцией Конарево было приостановлено движение восьми поездов. После проведения работ по разминированию движение было возобновлено.
При атаке ВСУ на Севастополь пострадали три мирных жителя
Три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере МАКС. По его словам, среди пострадавших — двое мужчин и 85-летняя женщина. В момент атаки все они находились на улице.
«Накануне во время атаки ВСУ в Севастополе пострадали три человека. Двое мужчин (38 и 42 лет) получили осколочные ранения ног. А позже в больницу сама обратилась 85-летняя женщина — у нее ранена кисть. Врачи оказали всю необходимую помощь. Один из мужчин уже выписан и чувствует себя нормально, женщина и второй пострадавший пока остаются под наблюдением медиков», — написал он.
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в крымской Алуште из-за атак ВСУ
Режим чрезвычайной ситуации объявили в крымской Алуште из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины и продолжительных отключений электричества, сообщила глава администрации Галина Огнева в МАКСе. По ее словам, решение принято на заседании муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
«По итогам заседания в нашем муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации в связи с вражескими атаками и длительным отсутствием электроэнергии», — говорится в сообщении.
Обломки украинских дронов упали в станице Раевской под Новороссийском
В станице Раевской под Новороссийском упали обломки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в оперштабе Краснодарского края. В результате жертв и пострадавших удалось избежать.
Однако из-за падения фрагментов БПЛА повреждены кровля и стены частного дома. Также произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.
«На месте работают оперативные и специальные службы», — уточняется в сообщении.
Больше 100 украинских беспилотников сбили в Курской области за сутки
Силы ПВО в ночь на 26 июля сбили 103 украинских беспилотника в небе над Курской областью, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. По его словам, Вооруженные силы Украины 62 раза обстреляли отселенные районы Курской области из артиллерии.
«Всего <...> сбито 103 вражеских беспилотника различного типа. 62 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Семь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — написал он.
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