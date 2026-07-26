Режим ЧС ввели в Алуште, рой дронов под Курском: как ВСУ атакуют РФ 26 июля

Режим ЧС ввели в Алуште, рой дронов под Курском: как ВСУ атакуют РФ 26 июля

В ночь на 26 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 133 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами России. Режим чрезвычайной ситуации объявили в крымской Алуште из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины и продолжительных отключений электричества. Мирный житель погиб из-за украинских ударов по Белгородской области. Подробности — в материале NEWS.ru.

Силы ПВО уничтожили над Россией 133 дрона ВСУ в ночь на 26 июля

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ и акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram. По данным ведомства, БПЛА были ликвидированы в период с 20:00 мск 25 июля до 08:00 мск 26 июля.

В ведомстве уточнили, что БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областей. Также дроны ликвидировали в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

В результате ударов ВСУ по Белгородской области погиб один мирный житель, еще 12 получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в МАКСе. По его словам, за последние сутки украинские военные совершили около 90 атак на регион.

«В Грайворонском округе погиб мирный житель. <…> Получили ранения 12 человек в Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах. Пять пострадавших продолжают лечение в больницах», — написал Шуваев.

По его словам, ВСУ шесть раз обстреляли регион с использованием систем залпового огня и дважды сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Кроме того, за последние сутки над Белгородской областью было уничтожено и подавлено 143 дрона.

Мужчина пострадал при атаке ВСУ на Курскую область

ВСУ атаковали Курскую область, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. В результате удара в городе Рыльске пострадал 35-летний мужчина.

«У него рана живота, осколочные ранения. Ему оказана первая помощь, от госпитализации он отказался, врачи будут наблюдать его амбулаторно», — написал Хинштейн.

В Курске повреждено остекление частного дома. В деревне Кукуевке Курского района пострадали два частных дома и один автомобиль, добавил губернатор. Из-за обнаружения БПЛА на железнодорожных путях рядом со станцией Конарево было приостановлено движение восьми поездов. После проведения работ по разминированию движение было возобновлено.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

При атаке ВСУ на Севастополь пострадали три мирных жителя

Три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере МАКС. По его словам, среди пострадавших — двое мужчин и 85-летняя женщина. В момент атаки все они находились на улице.

«Накануне во время атаки ВСУ в Севастополе пострадали три человека. Двое мужчин (38 и 42 лет) получили осколочные ранения ног. А позже в больницу сама обратилась 85-летняя женщина — у нее ранена кисть. Врачи оказали всю необходимую помощь. Один из мужчин уже выписан и чувствует себя нормально, женщина и второй пострадавший пока остаются под наблюдением медиков», — написал он.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в крымской Алуште из-за атак ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации объявили в крымской Алуште из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины и продолжительных отключений электричества, сообщила глава администрации Галина Огнева в МАКСе. По ее словам, решение принято на заседании муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«По итогам заседания в нашем муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации в связи с вражескими атаками и длительным отсутствием электроэнергии», — говорится в сообщении.

Обломки украинских дронов упали в станице Раевской под Новороссийском

В станице Раевской под Новороссийском упали обломки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в оперштабе Краснодарского края. В результате жертв и пострадавших удалось избежать.

Однако из-за падения фрагментов БПЛА повреждены кровля и стены частного дома. Также произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.

«На месте работают оперативные и специальные службы», — уточняется в сообщении.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Больше 100 украинских беспилотников сбили в Курской области за сутки

Силы ПВО в ночь на 26 июля сбили 103 украинских беспилотника в небе над Курской областью, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. По его словам, Вооруженные силы Украины 62 раза обстреляли отселенные районы Курской области из артиллерии.

«Всего <...> сбито 103 вражеских беспилотника различного типа. 62 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Семь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — написал он.

Читайте также:

Политолог ответил, согласится ли Украина на мир в случае потери Донбасса

Военэксперт назвал главную проблему украинских лазерных систем ПВО

Экс-нардеп ответил, кто на Украине может уйти в отставку после Сырского

Генерал назвал реальную цель США при поставке ВСУ средств обнаружения БПЛА