Хинштейн раскрыл масштаб ночной атаки ВСУ на Курскую область Хинштейн: 103 украинских беспилотника сбили в Курской области за сутки

Силы ПВО в ночь на 26 июля сбили 103 украинских беспилотника в небе над Курской областью, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. По его словам, Вооруженные силы Украины 62 раза обстреляли отселенные районы Курской области из артиллерии.

Всего <...> сбито 103 вражеских беспилотника различного типа. 62 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Семь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, — написал он.

До этого стало известно, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа. В Минобороны РФ уточнили, что БПЛА уничтожили над российскими регионами и акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что открытое горение на объекте топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе, который подвергся атаке беспилотников, было полностью ликвидировано. Он напомнил, что тушение пожара продолжалось более двух суток. Губернатор отметил, что благодаря работе пожарных удалось предотвратить распространение огня на гражданские объекты.