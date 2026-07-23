Военэксперт назвал главную проблему украинских лазерных систем ПВО

Лазерная система «Трезубец», о разработке которой заявляют на Украине, не обладает достаточной мощностью, чтобы нейтрализовать FPV-дроны, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, боевой импульс оружия может достигать всего 9 кВт.

У [ВСУ] ведется работа над буксируемым лазером «Трезубец». Это специальный прицеп, в котором находится боевой лазер. Там есть генератор для выработки электроэнергии. Система рассчитана на 50 циклов, то есть на 50 боевых импульсов. Мощность пока небольшая — 7–9 кВт. Украина заявляет, что этого им достаточно. Но я сомневаюсь, что этого хватит для поражения FPV-дронов. Как они пишут, он может уничтожать БПЛА на дальности до 900 метров, а крылатые ракеты, самолеты и вертолеты — на высоте до двух километров, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что при ручном удержании лазера оператором возможны колебания руки или смещение беспилотника. По словам эксперта, в таком случае луч не сможет нагреть или прожечь объект и повреждения будут незначительными или отсутствующими вовсе.

В новой модификации, как заявляет Украина, они смогли разработать новое программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта, которое рассчитывает упреждение цели и определяет, где окажется объект. Затем в течение 3–5 секунд идет воздействие, что приводит к разрушению. Я думаю, что подобные лазеры находятся на испытаниях в войсках [Украины]. Есть данные, что в их распоряжении примерно 5–7 лазеров. Но еще раз хочу сказать: мощности 7–9 кВт недостаточно, — заключил Кнутов.

Ранее появилась информация, что Украина подписала соглашение с британской оборонной компанией BAE Systems о производстве гаубиц. Документ предусматривает лицензионный выпуск легкой буксируемой системы L119.