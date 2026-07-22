Украину проверят на готовность к производству ЗРК Patriot WSJ: Украина заключила соглашение на производство гаубиц L119

Украина подписала соглашение о производстве гаубиц разработки британской оборонной компании BAE Systems, сообщает The Wall Street Journal. Сделка предполагает лицензионный выпуск легкой буксируемой гаубицы L119, которая способна достигать дальности стрельбы до 16,9 км.

Как уточнил представитель BAE Systems Джайлс Эмброуз, сначала будет выпущена тестовая модель гаубицы, чтобы проверить и наладить процесс производства. По мнению западных аналитиков, соглашение поможет Киеву наладить позднее выпуск других видов западного вооружения, включая ракеты для ЗРК Patriot.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что администрация бывшего президента Джо Байдена передавала вооружение Украине, не обеспечивая своевременное пополнение американских арсеналов. По его словам, за время работы предыдущей администрации Минобороны сталкивалось с недостаточным финансированием, а обеспечение нужд армии не было приоритетом.

До этого стало известно, что Великобритания и Германия хотят к 2034 году разработать крылатую ракету радиусом действия 2 тыс. километров. 10 европейских стран уже присоединились к возглавляемой Лондоном и Берлином программе по разработке новой дальнобойной системы Deep Precision Strike.