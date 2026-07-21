На Западе задумались о создании тайной ракеты против России

На Западе задумались о создании тайной ракеты против России Welt: Британия и Германия хотят создать дальнобойную ракету против России

Великобритания и Германия хотят к 2034 году разработать крылатую ракету радиусом действия 2 тыс. километров, сообщает газета Welt со ссылкой на источники. По их сведениям, 10 европейских стран уже присоединились к возглавляемой Лондоном и Берлином программе по разработке новой дальнобойной системы Deep Precision Strike (DPS).

К 2034 году две страны планируют разработать крылатую ракету радиусом действия 2 тыс. километров. DPS нужен для нанесения высокоточных ударов большой дальности, — отметили информаторы.

По их словам, речь идет о сценарии на случай якобы вероятного конфликта с Россией. На текущий момент рассматриваются два варианта — ракета, летящая на сверхнизких высотах, или же ракета, развивающая скорость, в пять раз превышающую скорость звука, резюмировали источники.

Ранее сообщалось, что американский оборонный гигант Lockheed Martin намерен создать удешевленный вариант ракет для зенитных комплексов Patriot. Новые изделия PAC-3 Adapted Capability Effector окажутся вдвое дешевле нынешних PAC-3 MSE, стоимость которых составляет около $4 млн (314 млн рублей) за штуку.