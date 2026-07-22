Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 05:39

Глава Пентагона раскритиковал Байдена за передачу оружия Украине

Хегсет обвинил Байдена в ослаблении армии США из-за поставок Украине

Фото: Chip Somodevilla/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что администрация бывшего президента Джо Байдена передавала вооружение Украине, не обеспечивая своевременное пополнение американских арсеналов. Об этом он сказал на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената Конгресса Соединенных Штатов.

По словам главы Пентагона, за время работы предыдущей администрации Министерство обороны сталкивалось с недостаточным финансированием, а обеспечение нужд армии не было приоритетом. Хегсет отметил, что конгресс одобрил несколько пакетов дополнительного финансирования для передачи вооружений Киеву из запасов США. При этом процесс восполнения этих запасов оказался слишком медленным. По его мнению, администрация Байдена игнорировала существующие угрозы безопасности в различных регионах мира.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что коррупция бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена лежит в основе конфликта на Украине. Так он прокомментировал инициативу конгрессвумен Анны Паулины Луны о проведении слушаний по отмыванию денег Киевом.

США
Джо Байден
Пит Хегсет
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пострадавших при атаке на Невинномысск возросло
Ким заявила об атаке на центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
Дмитриев отреагировал на публикацию об антироссийских санкциях
«Дойдет до крайности»: в Киеве высказались о новом решении Зеленского
Косметолог ответила, почему опасно сочетать аппаратные процедуры и инъекции
Атака на Кубань ночью 22 июля: эвакуация Wildberries, жертвы, что известно
Юрист раскрыл, когда нельзя фотографировать и снимать знаменитостей
Суд смягчил приговор бывшему генералу Кувшинову
В России «отменили» Голливуд: режиссер Ковтунец о фестивале «В кругу семьи»
Стало известно, какие оконные профили дольше сохранят белизну
Россиян предупредили о фейковых точках Wi-Fi в общественных местах
Нанесли мощный удар по судам с грузами ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 июля
Трихолог назвала причины ломкости волос
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 июля
Глава Пентагона раскритиковал Байдена за передачу оружия Украине
На нефтебазе в Армавире произошел пожар после атаки дронов
В Краснодаре при падении обломков БПЛА на склад пострадали три человека
Врач ответила, что поможет предотвратить отеки в жару
Газовые и травматические пистолеты: что запрещено при самообороне
Нутрициолог объяснила, как составить полезный рацион
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.