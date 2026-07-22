Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что администрация бывшего президента Джо Байдена передавала вооружение Украине, не обеспечивая своевременное пополнение американских арсеналов. Об этом он сказал на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената Конгресса Соединенных Штатов.

По словам главы Пентагона, за время работы предыдущей администрации Министерство обороны сталкивалось с недостаточным финансированием, а обеспечение нужд армии не было приоритетом. Хегсет отметил, что конгресс одобрил несколько пакетов дополнительного финансирования для передачи вооружений Киеву из запасов США. При этом процесс восполнения этих запасов оказался слишком медленным. По его мнению, администрация Байдена игнорировала существующие угрозы безопасности в различных регионах мира.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что коррупция бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена лежит в основе конфликта на Украине. Так он прокомментировал инициативу конгрессвумен Анны Паулины Луны о проведении слушаний по отмыванию денег Киевом.