Коррупция бывшего президента США Джо Байдена лежит в основе конфликта на Украине, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети. Так он прокомментировал инициативу конгрессвумен Анны Паулины Луны о проведении слушаний по отмыванию денег Киевом.

Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта. Просто спросите [сына Байдена] Хантера, — написал Дмитриев.

Ранее Хантер Байден признался, что «облажался», когда присоединился к совету директоров украинской частной газодобывающей группы Burisma. Он заявил, что Украина — политическое змеиное гнездо.