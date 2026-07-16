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16 июля 2026 в 21:22

Дмитриев назвал коррупцию Байдена основой конфликта на Украине

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Коррупция бывшего президента США Джо Байдена лежит в основе конфликта на Украине, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети. Так он прокомментировал инициативу конгрессвумен Анны Паулины Луны о проведении слушаний по отмыванию денег Киевом.

Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта. Просто спросите [сына Байдена] Хантера, — написал Дмитриев.

Ранее Хантер Байден признался, что «облажался», когда присоединился к совету директоров украинской частной газодобывающей группы Burisma. Он заявил, что Украина — политическое змеиное гнездо.

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