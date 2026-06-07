«Огромный вред»: Трамп предъявил серьезное обвинение администрации Байдена

Предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом целенаправленно разрушала судьбы американских граждан, заявил глава государства Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC. По его словам, прежние власти превратили государственные механизмы в орудие расправы.

Администрация Байдена причинила людям огромный вред. Они <...> теряли работу, теряли семьи, жен. Теряли все, потому что правительство использовалось как оружие, — высказался президент.

Ранее Трамп заявил, что Хантер Байден, сын бывшего главы государства, вполне способен претендовать на победу в выборах 2028 года. Сравнив его с несколькими скандальными политическими фигурами, например с кандидатом в американский сенат от штата Мэн Грэмом Платнером, хозяин Белого дома отметил, что раз уж такие деятели могут добиваться успеха, то и Хантер тоже вправе на это рассчитывать.

Кроме того, он отметил, что бывшая первая леди Джилл Байден даже не появилась на сцене, чтобы поддержать мужа, когда тому стало плохо в ходе дебатов 2024 года. Таким образом американский лидер отреагировал на признание женщины, которая рассказывала, что в тот момент сильно перепугалась за супруга, предположив у него инсульт.