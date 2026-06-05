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05 июня 2026 в 04:33

Трамп предположил, есть ли у сына Байдена шансы на президентский пост

Трамп: сын экс-главы США Байдена смог бы добиться успеха на выборах в 2028 году

Белый дом, США Белый дом, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер мог бы добиться успеха в президентской гонке 2028 года, заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News. Сравнив его с рядом скандальных политиков, в частности с кандидатом в Сенат США от штата Мэн Грэмом Платнером, хозяин Белого дома отметил, что если такие кандидаты могут достичь успеха, то и Хантер тоже.

Его прошлое не самое лучшее, — обратил внимание Трамп.

В декабре 2024 года Джо Байден помиловал сына, который проходил по двум уголовным делам — о незаконном хранении оружия (присяжные признали его виновным в июне) и о неуплате налогов (Хантер признал вину по девяти пунктам). Сам Трамп не имеет права баллотироваться на третий срок из-за 22-й поправки к Конституции, запрещающей занимать пост президента более двух раз.

Ранее сообщалось, что сценарист мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини выпустил предвыборный ролик. Он решил баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов исключительно ради финансовой выгоды, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, никаких реальных шансов на победу в гонке в 2028 году у деятеля культуры нет, а сам шаг направлен на получение быстрой прибыли через публичную деятельность.

США
Дональд Трамп
Хантер Байден
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