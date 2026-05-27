Стало известно, почему сценарист «Симпсонов» захотел стать президентом США

Сценарист мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини, который выпустил предвыборный ролик, решил баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов исключительно ради финансовой выгоды, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, никаких реальных шансов на победу в гонке в 2028 году у деятеля культуры нет, а сам шаг направлен на получение быстрой прибыли через публичную деятельность.

Понятно, что никаких реальных шансов у Дэна Грини на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах нет. Хотя, конечно, он попытается создать шумиху и медийный хайп вокруг своей предвыборной кампании, а потом на этом заработать денег, как это часто происходит и практикуется в американской политике. Либо просто написать книгу мемуаров и, опять же, заработать на этом деньги, — сказал Дудаков.

Ранее сообщалось, что член Палаты представителей США Томас Мэсси, проигравший праймериз, допустил свое участие в президентских выборах 2028 года. Политик до этого критиковал американского лидера Дональда Трампа, за что глава Белого дома назвал его бомжом.