20 мая 2026 в 09:52

«Бомж» из Конгресса США решил возглавить страну

Оскорбленный Трампом конгрессмен Мэсси решил стать президентом

Томас Мэсси Томас Мэсси Фото: Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Член Палаты представителей США Томас Мэсси, проигравший праймериз, допустил свое участие в президентских выборах 2028 года, сообщает Washington Examiner. Политик до этого критиковал американского лидера Дональда Трампа, за что глава Белого дома назвал его бомжом и заявил о необходимости вышвырнуть Мэсси из конгресса.

Мэсси назвал аргументы своих сторонников в пользу участия в президентских выборах убедительными. Конгрессмен пообещал подумать о выдвижении позже, но от идеи не отказался.

Ранее экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что ввод американских войск в Иран способен спровоцировать внутреннюю революцию в самих США. Американцы вымотаны новыми боевыми действиями, подчеркнула политик. По ее словам, действующая власть нарушила предвыборное обещание не ввязываться в войны.

Кроме того, член Палаты представителей Конгресса США Эд Кейс заявил, что в ходе военной кампании против Ирана американские военно-воздушные силы ежесуточно теряли в среднем один борт. Всего за 40 дней конфликта ВС США лишились 39 летательных аппаратов, уточнил политик.

