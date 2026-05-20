Для прекращения постоянных атак на Запорожскую АЭС необходимо отодвинуть Вооруженные силы Украины на расстояние 500 километров, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. По его мнению, в этой ситуации не стоит ожидать реакции от МАГАТЭ, так как эта организация поддерживает западные интересы.

Для того чтобы понимать ситуацию вокруг Запорожской АЭС, следует помнить, что МАГАТЭ — западная организация, которая руководствуется интересами Запада. Соответственно, она никогда не увидит, что реактор обстреливают с украинской стороны, никогда не будет осуждающей позиции и открытого обсуждения. Раз уж станция находится под контролем России, придется защищать ее всеми возможными способами, лучший из которых — отодвинуть украинские войска на расстояние, с которого они не дотянутся. Учитывая, что оружие становится все более дальнобойным, сейчас это не меньше 500 километров, то есть куда-то за Днепр, — сказал Журавлев.

Ранее в пресс-службе Запорожской АЭС сообщили, что Вооруженные силы Украины вновь атаковали станцию с помощью беспилотника. Дрон упал в районе списанной техники, никто не пострадал.