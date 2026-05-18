18 мая 2026 в 21:13

На Запорожской АЭС сообщили о новой атаке украинского дрона

Беспилотник ВСУ упал в районе списанной техники на территории ЗАЭС

Вооруженные силы Украины вновь атаковали территорию Запорожской АЭС при помощи беспилотника, сообщили в пресс-службе станции. Дрон упал в районе размещения списанной техники, пострадавших нет, подчеркнули в источнике.

Разрушений, влияющих на работу основных объектов станции, не зафиксировано. Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Все технологические процессы находятся под строгим контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения — в пределах природной нормы, — сказано в сообщении.

По данным администрации станции, ЗАЭС третий день подряд подвергается атакам со стороны ВСУ. На объекте уточнили, что повреждений, способных повлиять на работу станции, зафиксировано не было.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил: радиационные риски из-за ударов по ЗАЭС и городу-спутнику Энергодару возрастают день ото дня. По его словам, ситуация подходит к черте, за которой «не будет добра».

Кроме того, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что высокая активность украинских войск зафиксирована в прошедшие выходные вокруг Энергодара. По ее словам, речь идет и об объектах, связанных с обеспечением работы ЗАЭС.

