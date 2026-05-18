Майская жара в Москве: где заниматься спортом, что есть и в чем спать

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице скоро превысит тридцатиградусную отметку. Кто-то воспринимает такие аномалии с радостью, другие же боятся даже показаться на улице. NEWS.ru выяснил, почему у многих людей развивается аллергия на жару, при какой температуре комфортнее спать, как правильно настроить кондиционер и как заниматься спортом в жаркую погоду без вреда для здоровья.

Как жара влияет на здоровье людей

В жару работоспособность падает на 50 процентов, а интеллектуальные способности снижаются на десять, рассказала NEWS.ru эндокринолог Видновской районной клинической больницы Мария Калошина. Она отметила, что сильнее всего в жаркую погоду страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и избыточным весом.

На фоне высоких температур у них могут развиться хронические патологии — атеросклероз, патологии сердечно-сосудистой системы, ожирение внутренних органов, отметила она. У всех остальных жара может усугубить такие заболевания, как сахарный диабет, болезни легких и почек, заболевания желудочно-кишечного тракта.

Может ли развиться аллергия на жару

При повышенной чувствительности организма к воздействию ультрафиолетового излучения (фотодерматит) иммунная система начинает воспринимать измененные под воздействием солнца собственные белки кожи как чужеродные и атакует их, рассказал NEWS.ru аллерголог Владимир Болибок. Это может вызвать несколько заболеваний:

при солнечной крапивнице быстро появляются зудящие волдыри;

при полиморфном фотодерматозе возникает зудящая сыпь.

В жаркие дни стоит ограничить пребывание на солнце с 11 до 16 часов, больше находиться в тени, использовать солнцезащитные кремы, напомнил врач. Нужно быть осторожными с алкоголем: расширение капилляров кожи из-за принятого спиртного усиливает фотодерматит.

«Если у вас развилась тяжелая фотореакция — с волдырями, ознобом, повышением температуры — настоятельно рекомендуется обратиться за медицинской помощью. Самолечение может быть не только неэффективным, но и привести к осложнениям», — предостерег Болибок.

Что и как есть в жару

В жару важно корректировать режим питания и питья, чтобы снизить нагрузку на организм и поддерживать водный баланс, посоветовала в беседе с NEWS.ru физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. Вот несколько рекомендаций от врача:

включайте в рацион овощи, фрукты, ягоды, зелень, содержащие витамины, минералы, антиоксиданты и воду;

выбирайте нежирные источники белка: курицу, рыбу, яйца. Лучше готовить утром или вечером, чтобы не нагревать кухню днем;

ешьте холодные супы и салаты: окрошку, гаспачо, томатный суп, овощное рагу, приготовленное без масла.

пейте много воды. Взрослым рекомендуется от полутора до трех литров в день. Вода должна быть прохладной, но не ледяной. Пить нужно маленькими глотками каждые 15–20 минут, а не залпом. Хорошо утоляют жажду несладкий зеленый чай, морсы и компоты.

Как одеваться в жару

По словам терапевта Красногорской клинической больницы Екатерины Сысоевой, в жару предпочтительна легкая, светлая одежда из натуральных тканей, защищающая кожу от прямых солнечных лучей.

«Не забывайте о головном уборе и солнцезащитных очках. Они уменьшают нагрузку на глаза и предотвращают перегрев», — посоветовала собеседница NEWS.ru.

Свободный крой одежды способствует вентиляции и терморегуляции, отметила она. При солнечном ударе важно немедленно зайти в тень. «Необходимо пить много воды, незамедлительно охладить голову и тело, избегать физической нагрузки. При ухудшении состояния — срочно обратиться к врачу», — продолжила Сысоева.

Правда ли, что жара мешает спать

Идеальной температурой для сна считается 21-22 градуса, но все это индивидуально — некоторым людям комфортно спится и при 17. Если дома нет кондиционера, в жару каждому члену семьи рекомендуется позаботиться об отдельной простыне или покрывале, посоветовал в беседе с NEWS.ru сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

«Сейчас продаются белье и подушки с эффектом охлаждения. Ты их трогаешь, и они прохладные. При этом они хорошо проводят тепло», — порекомендовал врач.

По его словам, нежелательно принимать холодный душ перед сном — он запустит в организме механизм терморегуляции, способствующий разогреву тела. Теплый душ, напротив, способствует охлаждению: на коже открываются поры, в кожных покровах расширяются сосуды, человек начинает активнее испарять влагу.

«Не рекомендуется также во второй половине дня активно заниматься спортом. Это запускает процессы разогрева организма, и потом будет сложно отдохнуть», — объяснил сомнолог.

Как правильно обращаться в жару с кондиционером

В жару кондиционер следует устанавливать на температуру в диапазоне 20–22 градусов. Это оптимальный уровень, который позволяет охладить помещение, не создавая риска переохлаждения, продолжила Светлана Малиновская. Поток холодного воздуха не стоит направлять на себя — это повышает риск переохлаждения и простуды.

Если устанавливать слишком низкую температуру, можно простыть. Из-за того, что организм не всегда успевает адаптироваться к быстрому охлаждению, иммунная защита может ослабнуть, что спровоцирует обострение хронических заболеваний.

Остужать помещение нужно постепенно. Если на улице очень жарко, сначала установите более высокую температуру, затем постепенно снижайте ее с интервалами 15–20 минут до желаемого уровня. Оптимально, чтобы разница между температурой на улице и в помещении не превышала 7 градусов.

Требуется регулярно очищать кондиционер. Пыль и загрязнения, которые накапливаются в устройстве, могут распространяться по помещению с потоком воздуха.

Как заниматься спортом в жару

Если тренировки проходят на свежем воздухе, с собой нужно взять кепку и бутылку воды. Упорные занятия в жару без щадящего режима грозят износом нервной системы или сердца, напомнил в беседе с NEWS.ru фитнес-тренер Георгий Алексеев.

«В тонус себя можно привести всего за десять минут: размяться, разогреться, поприседать. Найти площадку с тренажерами можно практически в любом дворе. Отжимания, приседания, выпады и упражнения на пресс можно сделать и дома, и в спортивном зале, оборудованном кондиционерами», — рассказал эксперт.

