Стало известно, какие бананы наиболее полезны для здоровья

Наиболее полезными бананами считаются зеленые, поскольку они содержат обилие резистентного крахмала, заявила в беседе с aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова. Она отметила, что спортсменам и людям с повышенной умственной нагрузкой особенно важно добавлять этот продукт в рацион.

Лучше всего выбирать зеленые бананы, там много резистентного крахмала, также они лучше насыщают организм. Ограничить употребление стоит в том случае, если человек не может сам остановиться. В норме есть два зеленых банана в день или один спелый. Бананы полезны для спортсменов, их едят даже на «сушке», — отметила Кованова.

Врач предупредила, что этот продукт может быть противопоказан при ряде заболеваний или при приеме некоторых лекарств. В частности, употребление бананов следует ограничить при болезнях почек и ЖКТ, варикозе, сахарном диабете и проблемах с желчным пузырем.

