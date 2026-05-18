День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 15:07

В Иране заявили о важной уступке Вашингтона

Tasnim: США готовы временно снять нефтяные санкции с Ирана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

США согласились приостановить действие санкций против иранской нефти на период переговоров с Тегераном, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на близкий к иранской переговорной команде источник. По его данным, Вашингтон смягчил прежнюю позицию, но стороны по-прежнему расходятся в вопросе полного снятия ограничений.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран хочет отчаянно заключить сделку с США, однако предложения Тегерана не устраивают Белый дом и «не имеют ничего общего с мирной сделкой». В разговоре с журналистами он также раскритиковал документы, которые иранская сторона отсылает для согласования.

До этого Трамп потребовал от Ирана ускорить заключение сделки, дав понять, что промедление может обернуться для Тегерана катастрофическими последствиями. Он пригрозил, что в случае отказа от немедленных действий от Исламской Республики «ничего не останется».

Вместе с тем Соединенные Штаты выдвинули Ирану пять встречных условий, необходимых для продолжения процесса урегулирования конфликта. Но Вашингтон отказался выплачивать Тегерану какие-либо компенсации за ущерб, нанесенный бомбардировками.

Мир
Иран
США
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кремль не увидел признаков прорыва в отношениях с Вашингтоном
Ушаков раскрыл, как Россия застраховала от кризиса торговлю с Китаем
Ушаков рассказал, какие вопросы поднимут Путин и Си Цзиньпин
«Примут концептуальный документ»: Ушаков о планах Путина и Си Цзиньпина
Врач перечислила способы защиты детей от комаров
Россия и Китай подпишут рекордное число документов в ходе визита Путина
Мать опознала по тату: боксера расчленили после поражения в бою
Летний зной, ливни и первые ночные заморозки: погода в Москве в сентябре
Ушаков объяснил, почему союз России и Китая важен для всего мира
Раскрыт состав делегации Путина в Китае
Ушаков раскрыл, что Путин и Си Цзиньпин обсудят во время встречи
Латвийская нефтебаза закрылась после прилета украинских дронов
В Кремле раскрыли цель сотрудничества России и Китая
Врач объяснила, как позаботиться о питомцах во время поездки в жару
В Кремле ответили на слухи о связи визитов Путина и Трампа в Пекин
Ушаков описал отношения России и Китая в нескольких словах
Выругавшийся на встрече с Хинштейном чиновник объяснил, к кому обращался
Врач рассказал, как открывать купальный сезон без вреда для здоровья
Суд принял решение по мере пресечения для экс-замгубернатора Кубани
В Зеленограде местная жительница спасла собаку из-под колес грузовика
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.