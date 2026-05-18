В Иране заявили о важной уступке Вашингтона

США согласились приостановить действие санкций против иранской нефти на период переговоров с Тегераном, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на близкий к иранской переговорной команде источник. По его данным, Вашингтон смягчил прежнюю позицию, но стороны по-прежнему расходятся в вопросе полного снятия ограничений.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран хочет отчаянно заключить сделку с США, однако предложения Тегерана не устраивают Белый дом и «не имеют ничего общего с мирной сделкой». В разговоре с журналистами он также раскритиковал документы, которые иранская сторона отсылает для согласования.

До этого Трамп потребовал от Ирана ускорить заключение сделки, дав понять, что промедление может обернуться для Тегерана катастрофическими последствиями. Он пригрозил, что в случае отказа от немедленных действий от Исламской Республики «ничего не останется».

Вместе с тем Соединенные Штаты выдвинули Ирану пять встречных условий, необходимых для продолжения процесса урегулирования конфликта. Но Вашингтон отказался выплачивать Тегерану какие-либо компенсации за ущерб, нанесенный бомбардировками.