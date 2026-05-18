18 мая 2026 в 12:16

«В цугцванге»: политолог о неразрешимых проблемах Трампа на Ближнем Востоке

Политолог Дудаков: любое решение Трампа по Ирану только ухудшит позиции США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Любое решение президента США Дональда Трампа по иранскому вопросу только ухудшит позиции Вашингтона, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, серьезных подвижек в переговорах между Соединенными Штатами и Исламской Республикой пока не наблюдается.

США и Иран снова обменялись контактами и сообщили друг другу о своей позиции. Очевидно, что они очень сильно расходятся, поэтому здесь пока никаких серьезных подвижек мы не наблюдаем. Я не думаю, что Иран согласится на план США с отказом от выплаты компенсации за нанесенный ущерб и возвращения заблокированных активов. Таким образом администрация Трампа окажется перед дилеммой. Либо продолжать переговоры, но уже на более реалистичных условиях, а это будет означать признание поражения, либо устраивать новую эскалацию. Трамп оказался в тяжелой ситуации, де-факто в цугцванге, то есть как в шахматах, когда каждый ход ухудшает положение. Пока не ясно, как он из нее будет выбираться, — сказал Дудаков.

Он пояснил, что новая эскалация грозит Вашингтону серьезными внутриполитическими и экономическими проблемами. По словам политолога, ограниченный ракетный удар вряд ли изменит позицию Тегерана, а риск наземной операции на острове Харк или побережье Ирана несет прямые потери среди американских военных.

Возможно, США даже попытаются выйти на следующий виток эскалации, устроив наземную операцию с высадкой на острове Харк в Персидском заливе или на побережье Ирана. Но очевидно, что ограниченный ракетный удар по Исламской Республике вряд ли изменит позицию Тегерана. Если мы говорим о наземной операции, то здесь очевидны большие риски потерь американских военных. Это подорвет и так падающие рейтинги Трампа. При этом энергокризис в США усугубляется. Арсеналы Пентагона истощены. В этой ситуации возобновление боевых действий приведет к очень плачевным последствиям для администрации Трампа и для Республиканской партии, — заключил Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что Иран хочет отчаянно заключить сделку с США, однако предложения Тегерана не устраивают Белый дом. Он также раскритиковал документы, которые иранская сторона отсылает для согласования.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
