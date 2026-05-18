18 мая 2026 в 12:06

Стало известно, зачем Трамп отправил губернатора Луизианы в Гренландию

Спецпосланник Трампа заявил, что приехал в Гренландию для выстраивания отношений

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Спецпосланник США по Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что прибыл на остров по поручению американского лидера Дональда Трампа для выстраивания отношений. Как он отметил, президент поручил ему завести как можно больше друзей, передает Bloomberg.

Я разговаривал с ним (Трампом. — NEWS.ru) вчера поздно вечером, он сказал: «Поезжай туда и заведи кучу друзей, как можно больше друзей». <…> [Я приехал] просто для того, чтобы налаживать отношения, наблюдать, слушать, учиться, а также чтобы выяснить, есть ли возможности для развития отношений между Гренландией, США и Данией, — отметил Лэндри.

При этом спецпосланник подчеркнул, что его визит никак не связан с желанием Вашингтона включить Гренландию в состав США. Политик примет участие в деловой конференции Future Greenland в столице острова Нууке, которая пройдет 19–20 мая.

Ранее сообщалось, что Лэндри прибыл в гренландскую столицу Нуук. Его будет сопровождать посол США в Дании Кеннет Хоуэри. При этом уточняется, что организатор мероприятия не приглашал Лэндри. Посольство США в Копенгагене анонсировало, что Лэндри и Хоуэри встретятся с жителями Гренландии. Целью встреч названо определение экономических возможностей для США на датском острове

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

