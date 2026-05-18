В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ потеряли за сутки Потери ВСУ за сутки составили порядка 1075 военнослужащих в зоне СВО

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1075 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 человек, «Запада» — более 180, «Южной» — до 90, «Центра» — свыше 300, «Востока» — более 270 и «Днепра» — до 45.

В Харьковской области поражены формирования двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Бударки и Захаровка Харьковской области. Противник потерял до 190 военнослужащих, 24 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы, — сказано в сообщении.

Накануне, 17 мая, пресс-служба Минобороны сообщила, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли 1115 военных в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, наибольшие потери украинской армии пришлись на зону ответственности российской группировки войск «Восток» — более 285 человек.