Новозеландского наемника ВСУ ликвидировали в первом бою New Zealand Herald: наемник ВСУ Джереми Брэггинс был уничтожен в первом же бою

Новозеландский наемник Джереми Брэггинс в рядах ВСУ был уничтожен в первом же бою, передает газета New Zealand Herald со ссылкой на его бывшего сослуживца. В материале сказано, что боец приехал на Украину в 2025 году в составе так называемого Интернационального легиона, который включал иностранных солдат, воюющих на стороне Киева.

Их группу бросили на первое боевое задание, заявив, чтобы они не рассчитывали на «воздушное прикрытие». По словам источника, большую часть отправленных на задание наемников ликвидировали, некоторые пропали без вести.

Я спросил: «Что с Барсуком?». Мне ответили, что он мертв, — рассказал сослуживец.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта. Как заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры. При этом «пухленькие» наемники едут на Украину в основном ради заработка на пропитание, объяснил дипломат.