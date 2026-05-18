Алиев назвал число новых тоннелей в Карабахе и Восточном Зангезуре Алиев: в Карабахе и Восточном Зангезуре появятся пять новых тоннелей

Пять новых тоннелей появятся в Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. По его словам, которые приводит Report, в данный момент реализуется программа «Великое возвращение», в рамках которой всего за пять лет удалось возвести 435 мостов, три аэропорта, школы, больницы и другие социально значимые объекты.

Подготовлены генеральные планы городов и сел. Я, конечно, могу привести много цифр, но приведу только две. За пять лет уже построено 70 километров тоннелей, еще пять тоннелей находятся на стадии строительства. Построено 435 мостов, а всего планируется 500. И все это было сделано наряду со строительством электростанций, систем водоснабжения, водохранилищ, домов, школ, больниц, трех международных аэропортов и железных дорог, — сказал глава государства.

Ранее председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев заявил, что Азербайджан создает новое качество жизни на территориях Карабаха и Восточного Зангезура. Он отметил, что восстановление освобожденных территорий и реализация программы «Великое возвращение» уже привлекли внимание иностранных партнеров.

Накануне в Азербайджане стартовала 13-я сессия Всемирного форума городов, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе. Мероприятие, организованное совместно с Программой ООН по населенным пунктам, продлится до 22 мая.