День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 12:29

Алиев назвал число новых тоннелей в Карабахе и Восточном Зангезуре

Алиев: в Карабахе и Восточном Зангезуре появятся пять новых тоннелей

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять новых тоннелей появятся в Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. По его словам, которые приводит Report, в данный момент реализуется программа «Великое возвращение», в рамках которой всего за пять лет удалось возвести 435 мостов, три аэропорта, школы, больницы и другие социально значимые объекты.

Подготовлены генеральные планы городов и сел. Я, конечно, могу привести много цифр, но приведу только две. За пять лет уже построено 70 километров тоннелей, еще пять тоннелей находятся на стадии строительства. Построено 435 мостов, а всего планируется 500. И все это было сделано наряду со строительством электростанций, систем водоснабжения, водохранилищ, домов, школ, больниц, трех международных аэропортов и железных дорог, — сказал глава государства.

Ранее председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев заявил, что Азербайджан создает новое качество жизни на территориях Карабаха и Восточного Зангезура. Он отметил, что восстановление освобожденных территорий и реализация программы «Великое возвращение» уже привлекли внимание иностранных партнеров.

Накануне в Азербайджане стартовала 13-я сессия Всемирного форума городов, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе. Мероприятие, организованное совместно с Программой ООН по населенным пунктам, продлится до 22 мая.

Страны СНГ
Ильхам Алиев
Азербайджан
Карабах
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Предприниматель рассказала, как изменить отношение к нутрициологам
В Госдуме высказались о разрешении гимнастам из РФ выступать с триколором
Израильские ВМС окружили гуманитарную флотилию в Средиземном море
Атака Израиля по Ливану привела к гибели высокопоставленного командира
На Украине жестоко избили гражданина США
В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на Московской регион
Стала известна печальная судьба брошенного в Таиланде пенсионера из России
Град, грозы, ливни и температура до +23: погода в Москве в конце недели
На Солнце сформировался опасный центр активности
Синоптик пообещала москвичам жаркую рабочую неделю
В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ потеряли за сутки
Назаров, обида на Добронравова, бездетность: как живет актер Сергей Дорогов
Песков описал отношения России и КНР
«Сняли кофту — весь в разрезах»: ребенка едва не убили возле магазина
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святой Ирине Македонской
Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу
Песков сравнил удары по России и Украине
Россия ждет от США посредничества в урегулировании украинского кризиса
«Мы рассчитываем»: Песков о переговорном процессе по Украине
В Кремле рассказали о диалоге с Кубой
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.