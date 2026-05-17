В Баку стартовал рекордный по числу участников Всемирный форум городов

В Азербайджане стартовала 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, передает Report. Мероприятие, организованное совместно с Программой ООН по населенным пунктам, продлится до 22 мая.

Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тыс. человек из 182 стран, что стало рекордом за всю историю площадки. В Баку обсудят вопросы устойчивого развития городов, климатические изменения, цифровую трансформацию, доступное жилье и создание «зеленых городов».

Особое внимание уделят масштабным проектам реконструкции и градостроительства, реализуемым Азербайджаном в Карабахе и Восточном Зангезуре. Кроме того, международному сообществу будут представлены концепции «умного города» и «умного села», а также работа по преобразованию региона в «зеленую энергетическую зону». Одним из главных нововведений WUF13 станет Саммит лидеров, который впервые включили в программу.

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев заявил, что в рамках WUF13 будут представлены новые инициативы Азербайджана в сфере градостроительства. По его словам, ожидания от мероприятия с участием зарубежных гостей велики.

Руководитель секретариата Local2030 Coalition Себастьен Возель подтвердил, что участники собрались на WUF13, чтобы сделать мир более безопасным и перспективным. Он подчеркнул, что ключевую роль в этом процессе играют местные и региональные власти.

Ранее в Баку прошел ежегодный XIII Глобальный форум. Церемония открытия состоялась во дворце Гюлистан при участии президента Ильхама Алиева. Бакинский Глобальный форум проводится с 2013 года. На мероприятие приглашают инфлюенсеров, видных политиков, депутатов, глав государств и правительств со всего мира.