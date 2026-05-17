День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 13:33

В Баку стартовал рекордный по числу участников Всемирный форум городов

Баку Баку Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Азербайджане стартовала 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, передает Report. Мероприятие, организованное совместно с Программой ООН по населенным пунктам, продлится до 22 мая.

Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тыс. человек из 182 стран, что стало рекордом за всю историю площадки. В Баку обсудят вопросы устойчивого развития городов, климатические изменения, цифровую трансформацию, доступное жилье и создание «зеленых городов».

Особое внимание уделят масштабным проектам реконструкции и градостроительства, реализуемым Азербайджаном в Карабахе и Восточном Зангезуре. Кроме того, международному сообществу будут представлены концепции «умного города» и «умного села», а также работа по преобразованию региона в «зеленую энергетическую зону». Одним из главных нововведений WUF13 станет Саммит лидеров, который впервые включили в программу.

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев заявил, что в рамках WUF13 будут представлены новые инициативы Азербайджана в сфере градостроительства. По его словам, ожидания от мероприятия с участием зарубежных гостей велики.

Руководитель секретариата Local2030 Coalition Себастьен Возель подтвердил, что участники собрались на WUF13, чтобы сделать мир более безопасным и перспективным. Он подчеркнул, что ключевую роль в этом процессе играют местные и региональные власти.

Ранее в Баку прошел ежегодный XIII Глобальный форум. Церемония открытия состоялась во дворце Гюлистан при участии президента Ильхама Алиева. Бакинский Глобальный форум проводится с 2013 года. На мероприятие приглашают инфлюенсеров, видных политиков, депутатов, глав государств и правительств со всего мира.

Страны СНГ
Баку
Азербайджан
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Политика не изменилась»: в НХЛ раскрыли судьбу Кубка Стэнли в России
В Химках закрыли крупный торгово-развлекательный центр
Киркоров раскрыл, как помог Болгарии победить на Евровидении
Последствия атаки ВСУ на Москву 17 мая: последние новости, сколько погибших
Мэр Киева забил тревогу из-за взрывов после атак ВСУ на Россию
«Медведь рассвирепел»: учительница Путина поставила Запад на место
Стали известны серьезные последствия взрыва на АЗС в Пятигорске
Восстановительные работы в Карабахе назвали примером для мира
Итоги Евровидения-2026 без России: кто победил, самый скандальный участник
Политолог ответил, изменит ли уход Стармера курс Британии в отношении РФ
Стало известно количество госпитализированных после взрыва в Пятигорске
Виновник чудовищного геноцида в Руанде умер от старости в Гааге
Песков рассказал, где россияне могут внезапно встретить Путина
Песков назвал краеугольный камень нацбезопасности России
В Кремле оценили настроения в Европе по поводу переговоров с Россией
Атака БПЛА привела к пожару в районе АЭС в Абу-Даби
В Баку стартовал рекордный по числу участников Всемирный форум городов
Путин назвал испытания ракеты «Сармат» безусловным успехом
Рой дронов на Москву, гибель мирных жителей: как ВСУ атакуют РФ 17 мая
Визовый центр в Казахстане обманул россиян на миллионы рублей
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.