17 мая 2026 в 14:09

В Химках закрыли крупный торгово-развлекательный центр

В Химках временно закрыли торговый центр «Мега» по техническим причинам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В подмосковных Химках временно закрыли для посетителей торгово-развлекательный центр «Мега», говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса. Согласно заявлению, решение о временной приостановки деятельности было принято по техническим причинам.

Уважаемые посетители! По техническим причинам ТРЦ «Мега» в Химках временно закрыт. Пожалуйста, следите за обновлениями о возобновлении работы в наших официальных каналах. Приносим извинения за доставленные неудобства, — сказано в публикации.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла экстренная эвакуация торгового центра «Южный полюс». Дымом из туалета заволокло фитнес-центр, откуда вывели всех посетителей и персонал. Как выяснилось позже, источником возгорания стал неисправный блок управления. Работники торгового комплекса проявили бдительность и сумели ликвидировать огонь своими силами еще до приезда спасателей.

До этого подозрительный предмет обнаружили в центре Москвы в районе улицы Волхонки рядом с Пушкинским музеем. Тогда же на место прибыли сотрудники экстренных служб. Было принято решение провести эвакуацию посетителей и прохожих группами для обеспечения безопасности.

