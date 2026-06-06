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06 июня 2026 в 23:21

Израиль уличили в «переходящем черту» шпионаже за США

NYT: масштабы шпионажа Тель-Авива за американскими политиками перешли черту

Тель-Авив, Израиль Тель-Авив, Израиль Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Усиление шпионской активности Израиля на фоне американо-иранских переговоров достигло критического и даже «неадекватного» уровня, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников из США. По данным издания, Вашингтон давно знал и терпел взаимный шпионаж, однако теперь действия Тель-Авива перешли черту.

Израиль и США давно знали и терпели, что каждая сторона шпионит за другой. Но, по мнению некоторых американских чиновников, активизация усилий Израиля по изучению позиции США в переговорах с Ираном перешла черту, — указано в публикации.

В докладах разведки США сообщается, что Израиль прослушивает телефонные разговоры спецпосланника президента Стива Уиткоффа и замглавы Пентагона Элбриджа Колби. Уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля в последние недели повысился до критического.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху разразился нецензурной бранью. Позже американский лидер подтвердил инцидент, объяснив это недовольством из-за продолжения конфликта с Ливаном. Он назвал своего израильского коллегу «сумасшедшим» и напомнил, что «спасает его задницу».

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