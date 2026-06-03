«Я спасаю твою задницу»: Трамп рассказал, как наорал на Нетаньяху Трамп признался, что назвал Нетаньяху сумасшедшим из-за войны Израиля с Ливаном

Президент США Дональд Трамп в подкасте New York Post Pod Force One признал, что обругал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора. По информации портала Axios, американский лидер назвал главу израильского правительства сумасшедшим из-за войны против Ливана.

Ты <…> сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого, — приводил портал Axios слова Трампа.

Комментируя эту цитату, Трамп подчеркнул, что не был зол, а лишь обеспокоен «постоянной враждой» израильского лидера с Ливаном. Он по-дружески назвал его Биби и обратил внимание, что у них хорошие отношения и они плодотворно работают вместе — как «президент военного времени» и «премьер военного времени».

Я бы не сказал, что был зол. Меня немного беспокоила его постоянная вражда с Ливаном, понимаете, — пояснил Трамп.

Ранее стало известно, что израильские власти запросили у США разрешение на расширение военных действий в Бейруте. По информации источника, представители Израиля обратились к американским коллегам на высоком уровне. Они попросили предоставить Армии обороны Израиля возможность расширить масштабы ударов по Бейруту.