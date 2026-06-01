ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 03:36

Израиль обратился к США с просьбой по Бейруту

Jerusalem Post: Израиль попросил США разрешить расширение ударов по Бейруту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Израильские власти запросили у США разрешение на расширение военных действий в Бейруте, передает газета Jerusalem Post. По информации источника, представители Израиля обратились к американским коллегам на высоком уровне.

Они попросили предоставить Армии обороны Израиля возможность расширить масштабы ударов по Бейруту. Дополнительные детали возможного ответа американской стороны в публикации не раскрываются.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал Армии обороны Израиля расширить сухопутную операцию в Ливане. Также Нетаньяху приказал усилить контроль над территориями, до этого занятыми силами движения «Хезболла».

До этого начальник израильского генштаба Эяль Замир рассказал: военные находятся в повышенной готовности, чтобы возобновить широкомасштабную операцию против Ирана. У страны уже есть список дополнительных целей на иранской территории, сообщила армейская пресс-служба.

Мир
Израиль
США
Бейрут
удары
разрешения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя оценил последствия перемирия Израиля и Ливана
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.