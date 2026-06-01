Израиль обратился к США с просьбой по Бейруту Jerusalem Post: Израиль попросил США разрешить расширение ударов по Бейруту

Израильские власти запросили у США разрешение на расширение военных действий в Бейруте, передает газета Jerusalem Post. По информации источника, представители Израиля обратились к американским коллегам на высоком уровне.

Они попросили предоставить Армии обороны Израиля возможность расширить масштабы ударов по Бейруту. Дополнительные детали возможного ответа американской стороны в публикации не раскрываются.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал Армии обороны Израиля расширить сухопутную операцию в Ливане. Также Нетаньяху приказал усилить контроль над территориями, до этого занятыми силами движения «Хезболла».

До этого начальник израильского генштаба Эяль Замир рассказал: военные находятся в повышенной готовности, чтобы возобновить широкомасштабную операцию против Ирана. У страны уже есть список дополнительных целей на иранской территории, сообщила армейская пресс-служба.