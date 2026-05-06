В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана Израильский Генштаб заявил о готовности к масштабной операции против Ирана

Израильские военные находятся в состоянии повышенной готовности с целью вернуться к мощной и широкомасштабной операции против Ирана, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир. По его словам, у страны уже подготовлен ряд дополнительных целей на территории Исламской Республики, передает пресс-служба ЦАХАЛ.

Мы находимся в состоянии повышенной готовности к возвращению к мощной и широкомасштабной операции, которая позволит углубить наши достижения и еще больше ослабить иранский режим. В Иране у нас готов ряд дополнительных целей, — сказал Замир.

Он также отметил, что у Израиля существует историческая возможность изменить региональную реальность в ходе операции на нескольких фронтах. Сотрудничество и координация с вооруженными силами США продолжаются, и израильская сторона внимательно отслеживает ситуацию.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание Армии обороны Израиля быть готовой к любым вариантам развития ситуации в конфликте с Ираном. Отмечалось, что речь идет в том числе о возможном возобновлении боевых действий.