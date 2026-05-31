В МАГАТЭ заявили о крахе принципов ядерной безопасности после удара по ЗАЭС

Удар по машинному залу Запорожской АЭС ставит под угрозу принципы ядерной безопасности, написал в социальной сети генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что инцидент нарушает конкретные принципы защиты станции, которые запрещают наносить по ней любые удары.

Заявленный инцидент <...> поставил бы под угрозу как семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов, призванных защитить ЗАЭС, — говорится в заявлении.

Ранее директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что прямой удар БПЛА по ЗАЭС доказывает, что Киев пренебрегает принципами ядерной безопасности. Руководство станции вновь призвало международные организации обратить внимание на регулярные провокации.

Позже стало известно, что основное оборудование станции в результате взрыва повреждений не получило. Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что попадание БПЛА в машинный зал блока № 6 стало первым в мировой истории целенаправленным ударом по основному оборудованию атомной электростанции.