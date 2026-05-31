На Украине назвали «головной болью» европейского политика На Украине посетовали на сохранение жесткой позиции премьера Венгрии

Украинские власти ошибочно рассчитывали на смягчение позиции Венгрии после ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра, написала в социальных сетях украинский историк Марта Гавришко. По ее словам, приход Петера Мадьяра к власти не привел к улучшению отношений с Киевом, а, напротив, создал «гораздо большую головную боль» для страны.

Приход к власти Петера Мадьяра не смягчил позицию Будапешта в отношении Киева, — отметила Гавришко.

Ранее Мадьяр после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил, что Венгрия не станет поставлять вооружения и боевую технику на Украину. Переговоры прошли в Брюсселе и стали первой встречей политиков после смены правительства в Венгрии.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин отметил, что слова госсекретаря США Марко Рубио о продолжении военной помощи Украине доказывают, что Россия не должна полагаться на американцев. По его мнению, Вашингтон руководствуется исключительно корыстными мотивами.