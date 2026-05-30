Испуганные лошади устроили хаос на улицах Рима Испуганные салютом на репетиции парада лошади устроили забег в Риме

Лошади сорвались с репетиции парада в Риме и устроили забег по городу, после того как испугались салюта и петард, взорванных одним из участников мероприятия, сообщает La Repubblica. В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из которых получили серьезные травмы.

По данным издания, ветеринарная помощь была оказана пятнадцати лошадям. В настоящее время ведется расследование по факту использования фейерверков и карабинеры с местной полицией изучают видеозаписи для установления виновных.

Также сообщается, что на Коломбоском шоссе произошла авария из-за бежавших лошадей. Глава римской полиции заявил, что все, кто допустил ошибки в ходе инцидента, будут наказаны.

Ранее в Приморье суд наложил арест на титулованного мерина по кличке Ван Хельсинг из-за инцидента, произошедшего с участием другой лошади, принадлежащей той же хозяйке. Причиной стала травма, полученная девочкой-подростком от удара копытом. Пострадавшую госпитализировали с переломом челюсти и закрытой черепно-мозговой травмой.