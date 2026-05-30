Четвертая ракетка мира проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Ролан Гаррос» Гауфф проиграла в третьем круге турнира

Американка Кори Гауфф проиграла Анастасии Потаповой, представляющей Австрию, в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису на грунтовых кортах Парижа. Поражение действующей чемпионки наступило со счетом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.

Представляющая Австрию уроженка Саратова Потапова впервые в своей карьере достигла четвертого круга турнира Большого шлема на «Ролан Гаррос» в 2024 году, и это второе такое достижение в ее карьере. В следующем раунде четвертого круга Потапова, посеянная под двадцать восьмым номером, встретится с россиянкой Анной Калинской (номер 22). Действующая победительница «Ролан Гаррос» Гауфф в прошлом году одержала победу в финале над белоруской Ариной Соболенко.

Ранее сообщалось, что бывшей первой ракетке мира Новаку Джоковичу стало плохо во время матча третьего круга Открытого чемпионата Франции на «Ролан Гаррос». В пятом сете игры у Джоковича началась рвота, спортсмен продолжил матч, но не смог изменить ход поединка. Он не вышел в четвертый круг турнира Большого шлема.

