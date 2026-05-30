Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает 27-й отдельный полк Национальной гвардии Украины в Сумскую область из-за значительных потерь на этом участке фронта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По информации собеседников агентства, украинское командование активно задействует в Сумской области подразделения, ранее находившиеся в тыловых районах, а также военнослужащих, переброшенных из учебных центров.

На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта из Черниговской области 27-й отдельный полк НГУ, — сказал собеседник агентства.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что армия РФ нанесла удары по центрам подготовки и снабжения ВСУ в Днепропетровской области. Также атакам подверглись объекты в Днепропетровске, Зеленодольске, Кривом Роге и Павлоградском районе. Минобороны РФ не комментировало информацию.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что третья штурмовая бригада ВСУ, преемник «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), лишилась за месяц более 200 наземных роботов. Инциденты были зафиксированы на Рубцовском направлении.