Украина лишилась почти двух сотен хваленых роботов за месяц РИА Новости: бригада ВСУ за месяц потеряла 200 роботов на Рубцовском направлении

Третья штурмовая бригада ВСУ, преемник «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), лишилась за месяц более 200 наземных роботов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Инциденты были зафиксированы на Рубцовском направлении.

За май было уничтожено около 200 наземных роботизированных транспортных комплексов. Дороги от Лозового до Волчьего Яра и от Песков-Радьковских до Малеевки завалены сожженным металлоломом.

Командир бригады Ярослав Левенец, по данным источника, активно использует роботов с искусственным интеллектом и пулеметными модулями, но проблемы со снабжением личного состава никуда не делись. Так, пленный солдат 1-го штурмового батальона этой бригады в районе Чернещины рассказал, что воду на позиции доставляли последний раз еще в апреле.

Получается, у 3-й штурмовой на передке ни боеприпасов, ни продовольствия, ни медикаментов как не было, так и нет, а раненых боевиков не вывозят, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что техников 108-й авиационной комендатуры Воздушных сил Украины перевели в боевые подразделения и направили на Харьковское направление. После переброски их распределили по штурмовым и беспилотным подразделениям.