В ФРГ на учения начнут отправлять мужчин и женщин старше 45 лет

В Германии готовят документ, обязывающий всех мужчин и женщин, отслуживших в армии менее года и достигших 45 лет, регулярно участвовать в военных учениях, пишет журнал Spiegel со ссылкой на законопроект об укреплении резерва. Сборы будут длиться две недели ежегодно либо раз в два года.

Тех, кто отслужил более года или поступил на службу как кадровые или временные военнослужащие, могут обязать участвовать в учениях до 65 лет. Правительство ФРГ может одобрить проект в начале июля, после чего он поступит в бундестаг.

В Ассоциации резервистов вовсе предлагают поднять возрастной предел для резервистов до 70 лет. Министр обороны Борис Писториус намерен увеличить численность армии до 265 тыс. военнослужащих и 200 тыс. резервистов к середине 2030-х годов.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что такие учения необходимы для обеспечения надежной доступности резерва. Он имеет большое значение для национальной безопасности и устойчивости общества Германии.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов предположил, что Великобритания намерена продвигать свои интересы на территории Европы через оборонный союз с Польшей. Он отметил, что между британцами и поляками сформировались тесные связи еще со времен Второй мировой войны.