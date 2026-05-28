Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 03:07

В ФРГ на учения начнут отправлять мужчин и женщин старше 45 лет

Spiegel: в Германии появятся военные учения для лиц старше 45 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Германии готовят документ, обязывающий всех мужчин и женщин, отслуживших в армии менее года и достигших 45 лет, регулярно участвовать в военных учениях, пишет журнал Spiegel со ссылкой на законопроект об укреплении резерва. Сборы будут длиться две недели ежегодно либо раз в два года.

Тех, кто отслужил более года или поступил на службу как кадровые или временные военнослужащие, могут обязать участвовать в учениях до 65 лет. Правительство ФРГ может одобрить проект в начале июля, после чего он поступит в бундестаг.

В Ассоциации резервистов вовсе предлагают поднять возрастной предел для резервистов до 70 лет. Министр обороны Борис Писториус намерен увеличить численность армии до 265 тыс. военнослужащих и 200 тыс. резервистов к середине 2030-х годов.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что такие учения необходимы для обеспечения надежной доступности резерва. Он имеет большое значение для национальной безопасности и устойчивости общества Германии.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов предположил, что Великобритания намерена продвигать свои интересы на территории Европы через оборонный союз с Польшей. Он отметил, что между британцами и поляками сформировались тесные связи еще со времен Второй мировой войны.

Европа
Германия
учения
резервы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Совершенно очевидно»: в России напомнили об условиях завершения СВО
Бизнесмен поставил точку в споре о связи блеска шоколада с его качеством
Раскол Британии: Шотландия снова требует независимости — что выгодно РФ
Российский штурмовик забросил гранаты в вентиляционные трубы опорника ВСУ
Раскрыта средняя пенсия женщин в России в 2026 году
Слова о Путине, конфуз в Кремле, свадьба, зависимость: как живет Деревянко
Украина лишилась почти двух сотен хваленых роботов за месяц
Психолог развеяла популярное у мужчин заблуждение о сексе
В ФРГ на учения начнут отправлять мужчин и женщин старше 45 лет
Ходячий инферно: как Зеленский превратился в «сына дьявола»
«Продавливают оборону»: ВС РФ наступают на Орехов
США ударили по военному объекту в Иране
Россия запустит прямые рейсы с одной из африканских стран
Хирург раскрыл главную опасность советов ИИ при лечении детей
Скрытая угроза: вирусы, которые могут запустить развитие рака у женщин
Одессу и Киев готовят к круговой обороне: зачем Зеленскому города-крепости
Украину назвали лидером по числу памятников нацистам
Здоровье, личная жизнь, популярность у зумеров: где сейчас Хлебникова
«Это плевок в лицо»: новое решение Зеленского повергло в шок Польшу
Приставы исполнили судебное решение по Артемию Лебедеву
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.