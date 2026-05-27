27 мая 2026 в 07:12

«Вклад в конфронтацию»: в АдГ осудили военную стратегию властей Германии

Депутат Котре: новая военная стратегия ФРГ ведет к конфронтации с Россией

Новая немецкая военная доктрина, которая указывает Россию как ключевую угрозу безопасности, вызывает напряженность, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага Штеффен Котре из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Он отметил, что эта стратегия способствует конфронтации, а не деэскалации.

К сожалению, новая немецкая военная стратегия — это вклад не в деэскалацию, а в конфронтацию, — сказал Котре.

Депутат указал, что в немецком обществе есть раскол по вопросу милитаризации. При этом он добавил, что число тех, кто выступает за деэскалацию, растет.

Ранее германский политолог Александр Рар заявил, что Европа, которая задумалась о переговорах с Россией, не захочет нейтрального диалога с Москвой. По его мнению, главное для ЕС в переговорном процессе — сделать так, чтобы в архитектуре безопасности региона ничего существенно не поменялось.

До этого обозреватели издания American Conservative сообщили, что Европа всерьез задумалась о дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и переговорах с Россией. Лидеры ведущих государств ЕС все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой.

