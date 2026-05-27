27 мая 2026 в 08:00

Прорыв обороны в Сумах и «конвульсии» Украины: новости СВО к утру 27 мая

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
В Киеве заявили об ослаблении позиций президента Украины Владимира Зеленского, опыт России в зоне СВО заинтересовал зарубежных партнеров, США отказались присоединиться к антироссийскому заявлению Украины. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

В Киеве заявили об ослаблении позиций Зеленского

Экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский сталкивается с резким ослаблением своих позиций. По его словам, украинский президент постепенно теряет поддержку зарубежных партнеров.

Соскин сообщил, что вокруг Зеленского начались серьезные политические проблемы и ситуация продолжает ухудшаться. Одной из главных причин кризиса стали финансовые сложности и сокращение поддержки со стороны США, подчеркнул он.

Силы РФ прорвали оборону ВСУ в Сумской области

Российские военные после установления контроля над населенным пунктом Рясное в Сумской области продвинулись вглубь обороны ВСУ примерно на шесть километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, переход Рясного под контроль российских сил позволил расширить буферную зону на данном участке фронта.

Эксперт также отметил, что после взятия населенного пункта у российских военных появились дополнительные оперативные возможности. По его словам, дальнейшее развитие наступления возможно как в северо-западном, так и в юго-западном направлении от Рясного.

Опыт России в зоне СВО привлек внимание зарубежных партнеров

Зарубежные партнеры проявляют значительный интерес к опыту, получаемому Россией в ходе специальной военной операции, заявил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. По его словам, российская сторона обладает давними связями в военной сфере с государствами Ближнего Востока, и портфель заказов региона является весьма обширным.

Кроме того, директор ФСВТС отметил, что у России сложились крепкие отношения в сфере военно-технического взаимодействия с государствами Ближнего Востока, что подтверждает значительный объем заказов.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военные в Севастополе отразили атаку беспилотников ВСУ

В Севастополе военные и силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, в районах Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега сбито 14 БПЛА.

Он также рассказал об изменении порядка подачи сигнала воздушной тревоги, который теперь звучит три раза и затем прекращается. Такое решение объясняется необходимостью не мешать работе ПВО и мобильных огневых групп.

В Госдуме призвали остановить финансирование Зеленского

Депутаты Госдумы намерены призвать парламенты разных стран потребовать прекращения финансовой, материальной и военной помощи Зеленского, говорится в проекте обращения Госдумы к ООН, парламентам мира и международным парламентским организациям. Инициатива связана с атакой ВСУ на педагогический колледж в Старобельске.

В Госдуме считают, что парламентарии разных государств должны дать оценку действиям украинской стороны и выступить за прекращение поддержки Киева. Обратить внимание на Зеленского, «который превращает учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора».

США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины

США не присоединились в ООН к совместному заявлению Киева и стран Запада против России, сказал постпред Украины при ООН Андрей Мельник. Он отметил, что среди тех, кто согласился с заявлениями, были 47 стран.

Мельник зачитал заявление в штаб-квартире всемирной организации. По его словам, среди государств, которые присоединились к этим заявлениям, были Венгрия и Словакия, а также Евросоюз как объединение.

