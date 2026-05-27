Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 07:05

Продюсер поставил точку в споре, заменит ли ИИ музыкантов

Продюсер Рудченко: ИИ станет помощником музыкантов, а не их заменой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Искусственный интеллект будет выполнять функции ассистента для музыкантов, но не сможет полностью заменить их, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, продукт, созданный с использованием нейросетей, слишком однообразен.

Не думаю, что известные авторы и продюсеры будут использовать искусственный интеллект на 100%. Вероятно, в большей степени нейросеть применяется для создания визуальных шоу и музыкальных произведений, когда, заказав промт, заказчик уже сам работает с командой артистов, чтобы записать созданный ИИ продукт. Первые заигрывания с нейросетью дали понять, что итог однообразен. Те же сценарии концертов становятся узнаваемыми. Максимум, что светит ИИ, — работа в качестве подсказок, но не как полноценной замены музыкантов, — сказал Рудченко.

Ранее карьерный психолог Маргарита Пахотина заявила, что в эпоху развития нейросетей работодатели ценят в сотрудниках адаптивность и гибкость. По ее словам, современный бизнес нуждается в людях, способных не только быстро учиться новому и адаптироваться, но и эффективно работать в команде в условиях постоянного стресса и глобальных перемен.

Общество
музыканты
нейросети
продюсеры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Без паники»: Сальдо одним действием сломал кровавые планы Зеленского
В Москве на один день ограничат движение транспорта и изменят работу метро
Итальянская актриса поразила зрителей своим образом с декольте
В МИД России назвали ключевое условие для вывода войск из Приднестровья
Названы регионы России, в которых обитают комары-переносчики инфекций
Названа неожиданная причина сонливости и усталости
Врач ответил, какой вид спорта противопоказан при гипертонии
Прорыв обороны в Сумах и «конвульсии» Украины: новости СВО к утру 27 мая
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 мая: инфографика
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 140 беспилотников ВСУ
Слюсарь раскрыл состояние двух человек, пострадавших в Таганроге из-за ВСУ
В ЛНР сообщили о гибели 74 детей с 2014 года из-за действий ВСУ
На Украине начали распродавать американскую экипировку
Атака БПЛА и Storm Shadow на Севастополь ночью 27 мая: жертвы, что известно
Названо место в Минске, куда точно стоит сходить молодежи
«Вклад в конфронтацию»: в АдГ осудили военную стратегию властей Германии
Продюсер поставил точку в споре, заменит ли ИИ музыкантов
Россиянам рассказали о новой лазейке мошенников
«Сложно быть тайной организацией»: Птаха о масонстве, «Касте» и вере в Бога
В Севастополе после атаки ВСУ повреждены дома и здание Центрального банка
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.