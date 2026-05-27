Продюсер поставил точку в споре, заменит ли ИИ музыкантов Продюсер Рудченко: ИИ станет помощником музыкантов, а не их заменой

Искусственный интеллект будет выполнять функции ассистента для музыкантов, но не сможет полностью заменить их, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, продукт, созданный с использованием нейросетей, слишком однообразен.

Не думаю, что известные авторы и продюсеры будут использовать искусственный интеллект на 100%. Вероятно, в большей степени нейросеть применяется для создания визуальных шоу и музыкальных произведений, когда, заказав промт, заказчик уже сам работает с командой артистов, чтобы записать созданный ИИ продукт. Первые заигрывания с нейросетью дали понять, что итог однообразен. Те же сценарии концертов становятся узнаваемыми. Максимум, что светит ИИ, — работа в качестве подсказок, но не как полноценной замены музыкантов, — сказал Рудченко.

Ранее карьерный психолог Маргарита Пахотина заявила, что в эпоху развития нейросетей работодатели ценят в сотрудниках адаптивность и гибкость. По ее словам, современный бизнес нуждается в людях, способных не только быстро учиться новому и адаптироваться, но и эффективно работать в команде в условиях постоянного стресса и глобальных перемен.