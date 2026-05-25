В Липецкой области задержали юношу, подозреваемого в убийстве отца

В Липецкой области задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве отца в пылу ссоры, передает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, 18-летний юноша пытался скрыться после совершения преступления.

Сейчас подозреваемого везут на допрос, уточнили авторы материала. Ход расследования контролируют региональные СК и прокуратура.

Ранее супруга погибшего жителя Липецкой области заявила, что сомневается в виновности их сына. Между отцом и мальчиком были хорошие отношения, ссор в семье не случалось, уверяет женщина.

До этого в регионе нашли труп 43-летнего мужчины, который исчез вместе с сыном. У погибшего обнаружили колото-резаные раны. Тело отправили на судмедэкспертизу.

Кроме того, в столице мужчина убил свою сожительницу, покинувшую ради него мужа. Тело женщины с перерезанным горлом обнаружили на съемной квартире. В феврале 2026 года 38-летняя москвичка ушла от супруга к новому избраннику, но спустя время перестала выходить на связь. Обеспокоенный супруг заявил о ее пропаже в полицию.