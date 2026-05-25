Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 18:24

Врач назвала заболевания, при которых шашлык категорически противопоказан

Врач Чернышова: шашлык противопоказан пациентам с обострением болезней ЖКТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шашлык противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-валеолог, терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова. По ее словам, в первую очередь это касается пациентов с панкреатитом.

Сочетание жирного, жареного и алкоголя вызывает обострение панкреатита — воспаления поджелудочной железы. Это очень опасное заболевание, с ним бывает трудно справиться, возможны даже летальные исходы. Второе — желчекаменная болезнь и хронический холецистит (воспаление желчного пузыря). В этих случаях шашлык категорически противопоказан. Если человек едет на природу, он должен брать с собой только те продукты и блюда, которые разрешены лечащим врачом, — подчеркнула Чернышова.

Также при обострении гастрита, язвы желудка, колитов и воспалительных заболеваний кишечника, по словам специалиста, как минимум необходима консультация с врачом, а лучше полностью избегать шашлыка, поскольку это пища для здорового желудка.

Она также пояснила, что прижаренные части мяса раздражают желудок, перевариваются с трудом и требуют значительного количества пищеварительных соков. Тем, кому рекомендована щадящая диета, на время обострения шашлык следует временно исключить.

Ранее нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина заявила, что температура тела может повышаться при отравлении шашлыком. По ее словам, боль в животе после употребления данного блюда является одной из самых частых жалоб в сезон пикников.

Общество
шашлыки
заболевания
врачи
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые меры борьбы с уклонистами появились в России
Захарова жестко высказалась после задержания митрополита Илариона
Соседка рассказала о таинственно исчезнувших под Липецком отца и сына
Жара до +22, первые заморозки и осадки в виде снега: погода в Москве осенью
Митрополит Иларион останется под стражей до получения результатов экспертиз
Чехия взялась за православных: за что задержали митрополита Илариона
Американист объяснил, почему Трамп заинтересован в победе над Кубой
Лодка с людьми затонула в Кронштадте
МИД вызовет посла Чехии в связи с задержанием митрополита Илариона
«Требуем освобождения»: Захарова о задержании митрополита Илариона
Политолог оценил вероятность похищения Кастро американскими спецслужбами
Тюмень совершила прорыв в лечении редкого вида рака
Салон в крови: у сына, убившего отца под Липецком, был подельник?
Студенты колледжа в Старобельске получили неожиданное приглашение
Специалиста-атомщика осудили за взятку
Экс-нардеп ответил, могут ли мощные удары РФ по ВПК Украины приблизить мир
Раскрыта информация о версии похищения Усольцевых
Стало известно, в какую страну Иран готов вывезти обогащенный уран
Госдума анонсировала важное изменение в миграционном законодательстве
Путин разрешил защищать россиян за границей силами армии
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.