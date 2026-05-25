Врач назвала заболевания, при которых шашлык категорически противопоказан

Шашлык противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-валеолог, терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова. По ее словам, в первую очередь это касается пациентов с панкреатитом.

Сочетание жирного, жареного и алкоголя вызывает обострение панкреатита — воспаления поджелудочной железы. Это очень опасное заболевание, с ним бывает трудно справиться, возможны даже летальные исходы. Второе — желчекаменная болезнь и хронический холецистит (воспаление желчного пузыря). В этих случаях шашлык категорически противопоказан. Если человек едет на природу, он должен брать с собой только те продукты и блюда, которые разрешены лечащим врачом, — подчеркнула Чернышова.

Также при обострении гастрита, язвы желудка, колитов и воспалительных заболеваний кишечника, по словам специалиста, как минимум необходима консультация с врачом, а лучше полностью избегать шашлыка, поскольку это пища для здорового желудка.

Она также пояснила, что прижаренные части мяса раздражают желудок, перевариваются с трудом и требуют значительного количества пищеварительных соков. Тем, кому рекомендована щадящая диета, на время обострения шашлык следует временно исключить.

Ранее нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина заявила, что температура тела может повышаться при отравлении шашлыком. По ее словам, боль в животе после употребления данного блюда является одной из самых частых жалоб в сезон пикников.