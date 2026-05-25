Вспышка опасной инфекции произошла в российской обители Семь человек заразились бруцеллезом в монастыре в Астраханской области

Семь человек заразились бруцеллезом в монастыре в Астраханской области, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, инфекция подтвердилась у священников и прихожан.

По предварительным данным, заразившиеся употребляли молочные продукты. Все заболевшие госпитализированы.

Возбудителями заболевания являются бактерии рода Brucella. Человек может заразиться инфекцией при употреблении в пищу плохо прожаренного мяса и непастеризованного молока, а также при контакте с инфицированными животными.

