25 мая 2026 в 16:17

Вспышка опасной инфекции произошла в российской обители

Семь человек заразились бруцеллезом в монастыре в Астраханской области

Семь человек заразились бруцеллезом в монастыре в Астраханской области, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, инфекция подтвердилась у священников и прихожан.

По предварительным данным, заразившиеся употребляли молочные продукты. Все заболевшие госпитализированы.

Возбудителями заболевания являются бактерии рода Brucella. Человек может заразиться инфекцией при употреблении в пищу плохо прожаренного мяса и непастеризованного молока, а также при контакте с инфицированными животными.

Ранее доктор медицинских наук врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова заявила, что в России действуют надежные меры безопасности, не позволяющие распространиться лихорадке Эбола. По ее словам, отечественный проект «Санитарный щит» специально создан для предотвращения завоза различных вирусов и инфекций.

До этого глава отдела эпидемиологии и аналитики ВОЗ Оливье ле Полен сообщил, что были зафиксированы девять случаев заражения хантавирусом Андес в связи со вспышкой инфекции на борту круизного судна MV Hondius. При этом семь из них лабораторно подтверждены.

