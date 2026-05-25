Инженер ответил, как ускорить работу смартфона

Перезагрузка может помочь ускорить работу смартфона, рассказал телеканалу «Краснодар» инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов. Он отметил, что со временем память устройства заполняется фоновыми процессами, которые могут сказываться на работе гаджета.

Смартфон со временем забивает оперативную память фоновыми процессами. Приложения могут продолжать работать даже после закрытия, накапливаются мелкие системные ошибки. Перезагрузка фактически «обнуляет» эти процессы и возвращает устройству нормальную скорость, — объяснил Сафронов.

Инженер подчеркнул, что такой способ будет актуальнее для бюджетных и среднебюджетных моделей. По его словам, постоянная работа без перезагрузки не ломает устройство напрямую, но ускоряет накопление ошибок.

Ранее IT-эксперт Богдан Константинов рассказал, что для комфортного использования в течение дня рекомендуется выбирать смартфон с аккумулятором емкостью не менее 4500 мА·ч. Кроме того, по его словам, устройство должно поддерживать быструю зарядку 65–120 Вт.