Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 16:26

Инженер ответил, как ускорить работу смартфона

Инженер Сафронов: перезагрузка может ускорить работу смартфона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Перезагрузка может помочь ускорить работу смартфона, рассказал телеканалу «Краснодар» инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов. Он отметил, что со временем память устройства заполняется фоновыми процессами, которые могут сказываться на работе гаджета.

Смартфон со временем забивает оперативную память фоновыми процессами. Приложения могут продолжать работать даже после закрытия, накапливаются мелкие системные ошибки. Перезагрузка фактически «обнуляет» эти процессы и возвращает устройству нормальную скорость, — объяснил Сафронов.

Инженер подчеркнул, что такой способ будет актуальнее для бюджетных и среднебюджетных моделей. По его словам, постоянная работа без перезагрузки не ломает устройство напрямую, но ускоряет накопление ошибок.

Ранее IT-эксперт Богдан Константинов рассказал, что для комфортного использования в течение дня рекомендуется выбирать смартфон с аккумулятором емкостью не менее 4500 мА·ч. Кроме того, по его словам, устройство должно поддерживать быструю зарядку 65–120 Вт.

Общество
смартфоны
инженеры
гаджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не только «Орешником»: как еще Россия может наказать Киев за Старобельск
Раскрыты подробности таинственного исчезновения отца и сына под Липецком
В одном из сел Ингушетии начала эвакуацию жителей из-за наводнения
Допрос задержанного митрополита Илариона продолжается более шести часов
Турэксперт раскрыл идеальный срок покупки дешевых билетов на поезд
Госпошлины для мигрантов могут повысить почти в 10 раз
Прогулки по Милану, отпуск в США: история любви Туктамышевой и Гуменника
Названы последствия атаки ВСУ на Белгород
Чисто погибших при атаке ВСУ на Рязань увеличилось до пяти
В Европе пообещали большое сопротивление предложению Мерца по Украине
Энергетик спрогнозировал цены на нефть после открытия Ормузского пролива
Центробанк России повысил курс доллара
Эксперт раскрыл способ найти «спящие» банковские счета граждан
Путин подписал важный закон об отношениях с Южной Осетией
Мама лайкнула: мужчина рассказал, как в детстве его изнасиловал дядя
Строители устроили массовую драку в Москве
В Европе признали, что российский «Орешник» невозможно перехватить
Бизнесу рассказали о способах защиты от мошеннических схем
Турэксперт объяснил, как лучше путешествовать семьям с детьми
«Все, довели»: депутат об анонсированных Россией ударах по ВПК Украины
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.