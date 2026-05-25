Две книги Лимонова промаркируют из-за упоминаний наркотиков

Российский книжный союз внес две книги российского писателя и поэта Эдуарда Лимонова в перечень изданий, подлежащих маркировке из-за упоминаний наркотиков. Речь идет о романах «Москва майская» и «В сырах».

Сейчас в перечень включено более 2 тыс. произведений. Среди них книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика, Эриха Марии Ремарка, Карлоса Кастанеды, Франца Кафки и других авторов.

Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы с упоминанием наркотиков. Изменения в российском законодательстве вступили в силу с 1 марта. Нарушителям грозят серьезные штрафы: для юрлиц — до 600 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс

До этого президент РКС Сергей Степашин сообщил, что союз будет использовать особый механизм для проверки литературы на соответствие новому закону о запрете пропаганды наркотиков. По его словам, для этой масштабной задачи планируется использовать искусственный интеллект.

