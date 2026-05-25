25 мая 2026 в 16:18

Появились кадры атакованного в Средиземном море газовоза «Арктик Метагаз»

Фото: РИА Новости
Следователи зафиксировали следы пожара, полное уничтожение систем управления судном и разрушение двух из четырех газовых резервуаров газовоза «Арктик Метагаз», атакованного в Средиземном море, сообщила пресс-служба СК России. Для осмотра использовались беспилотные летательные и подводные аппараты.

Сотрудники СК выезжали в Ливию при содействии МИД и Минобороны России. Признаков загрязнения окружающей среды и утечек топлива не обнаружено.

Следователи изъяли бортовой самописец газовоза. Специалисты уже приступили к расшифровке данных о рейсе. Расследование проходит по статье о международном терроризме.

Ранее стало известно, что ливийские власти утратили контроль над российским газовозом «Арктик Метагаз», который буксировался в акватории Средиземного моря после атаки 3 марта. Это произошло из-за сложных погодных условий.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что «Арктик Метагаз» дрейфовал в юго-восточной части недалеко от итальянского побережья. Он отмечал угрозу неконтролируемого пересечения танкером границ государств Средиземноморья.

