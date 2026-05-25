25 мая 2026 в 16:39

В Госдуме ответили, как облегчить выход России на рынки дружественных стран

Депутат Говырин: развитие ОЭЗ облегчит выход России на рынки дружественных стран

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Развитие особых экономических зон и создание общих цифровых сервисов с партнерами позволят облегчить выход российских предприятий на рынки дружественных стран, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, ключевым преимуществом такого подхода становится сокращение бюрократических барьеров.

Когда инвестор заходит на новый рынок, он считает налоговую и таможенную нагрузку, смотрит на готовность площадки и на то, кто отвечает за ее управление. Особые экономические зоны собирают эти ответы в одном месте. В 2025 году появилась ОЭЗ БРИКС, а вместе с ней цифровая карта зон, по которой компания из любой страны объединения сразу подбирает площадку под отрасль и видит, на какие преференции рассчитывать. Со странами Центральной Азии разумно строить такой же контур. Общий цифровой навигатор по зонам и обмен сведениями о резидентах снимают бюрократические барьеры и сокращают путь от переговоров до запуска производства. В выигрыше обе стороны. Капитал получает готовые правила входа, а предприятия РФ размещаются на соседних рынках через знакомый механизм, — пояснил Говырин.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов призвал приостановить блокировку расчетных счетов для малого и среднего бизнеса, чтобы снизить нагрузку на предприятия. По его словам, многие компании едва окупают свои расходы и дополнительные ограничения только усугубляют их положение.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
