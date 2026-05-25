Названо число оставшихся обязательных требований для бизнеса в России ТПП: после реформы в России остается 540 тыс. обязательных требований к бизнесу

Масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности в России позволила отменить около 2 млн устаревших норм, однако для бизнеса по-прежнему действует примерно 540 тыс. обязательных требований, рассказала NEWS.ru вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова. По ее словам, в стране сохраняются 17 категорий контроля и более 150 видов проверок — и даже после очистки законодательства нагрузка на предпринимателей остается колоссальной.

Эксперт указала, что цифровизация, призванная упростить процессы, зачастую приводит к дублированию данных и бесконечной передаче информации между системами. Результатом, по ее оценке, становится рост административной нагрузки и издержек для предпринимателей.

Вице-президент ТПП уточнила, что, согласно опросам бизнеса, 44% компаний сталкиваются с проверками ежеквартально, а еще 37% — ежемесячно или чаще. Треть респондентов характеризуют отношения с контролирующими органами как конфликтные и сопряженные с постоянным напряжением.

Контроль должен быть в первую очередь сфокусирован на нелегальном бизнесе и пресечении теневых схем, а не на создании дополнительных барьеров для добросовестных предпринимателей, заключила Дыбова.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов призвал приостановить блокировку расчетных счетов для малого и среднего бизнеса, чтобы снизить нагрузку на предприятия. По его словам, многие компании едва окупают свои расходы и дополнительные ограничения только усугубляют их положение.