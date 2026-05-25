Налет на Ярославль, удар «Града», обстрел дачников: ВСУ атакуют РФ 25 мая

В ночь на 25 мая над территорией России уничтожили свыше 170 украинских беспилотников. В Брянской области мирный житель стал жертвой обстрела из «Града». Под Белгородом атака дрона на автомобиль привела к гибели водителя. В Ярославле при налете БПЛА пострадала женщина. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 25 мая уничтожили 173 украинских беспилотника над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 14 регионов страны.

Дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Кроме того, БПЛА были сбиты над Московским регионом и Республикой Крым, уточнили в Минобороны.

Подробностями атаки ВСУ на Ярославскую область поделился губернатор региона Михаил Евраев. В результате массированной атаки украинских беспилотников в районе Ярославля пострадала мирная жительница, сообщил он. По его словам, женщина получила незначительное осколочное ранение, от госпитализации она отказалась. Также в целях обеспечения безопасности был перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы.

Расчет противовоздушной обороны ВС РФ «Костер» ликвидировал 260 украинских беспилотников в ДНР, сообщил журналистам военнослужащий морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Сармат. Он подчеркнул, что подразделение продолжает активно работать в зоне ответственности на передовой.

«Расчет „Костер“ перспективный. У него уже 260 целей», — заявил Сармат.

ПВО РФ Фото: МО РФ

По словам командира дивизиона ПВО 61-й гвардейской бригады морской пехоты, подразделение считается одним из самых результативных. Он также отметил, что только за последние сутки бойцы уничтожили шесть беспилотников «Марсианин-2» на Добропольском направлении.

ВСУ за сутки совершили 12 атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины. Повреждения получили два жилых дома, четыре объекта гражданской инфраструктуры, а также легковые автомобили и специальная техника.

Противник совершил пять атак на Горловском направлении и три — на Енакиевском. Еще по одному удару зафиксировали на Донецком и Светлодарском участках. В Никитовском районе Горловки в результате атаки ВСУ был нанесен урон учреждению культуры, сообщил глава города Иван Приходько. Кроме того, удар противника привел к повреждениям здания управы Петровского района Донецка, сообщил градоначальник Алексей Кулемзин.

Херсонская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. О жертвах не сообщается.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти сведения.

Кто погиб и пострадал в результате атак ВСУ на российские регионы

Мужчина погиб при украинском обстреле поселка Белая Березка из РСЗО «Град», сообщил врио главы Брянской области Егор Ковальчук. Он добавил, что сотрудник пожарно-спасательной службы получил ранения, его доставили в больницу. Врио главы области отметил, что в результате обстрела были повреждены несколько многоквартирных домов и 10 частных строений. Под удар также попали несколько соцобъектов, административные здания и гаражи.

Пять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате налета украинских беспилотников на Горловку Донецкой Народной Республики, заявил Приходько. По его словам, в городском округе был поврежден ряд домостроений.

Три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке ВСУ на Горловку, заявили журналистам в Минздраве ДНР. Удар был нанесен в тот момент, когда медики выезжали на место вызова.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как ВСУ атаковали Белгородскую область

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному удару ВСУ, сообщили в региональном оперштабе. В результате атаки повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

«Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения», — отмечается в публикации.

Школы и детские сады Белгорода, оказавшиеся в зоне отключения электроэнергии после ракетного удара, продолжат работу в обычном режиме, сообщил мэр города Валентин Демидов. По его словам, образовательные учреждения будут обеспечены резервными источниками питания.

Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ Белгорода и Белгородского округа, сообщил оперативный штаб области. Мужчина получил акубаротравму (контузию) и ссадины волосистой части головы. Для обследования его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

В областном центре получило повреждения административное здание предприятия. В нем выбило окна и посекло фасад. Кроме того, в двух многоквартирных домах было повреждено остекление.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мирная жительница села Зиборовка Белгородской области получила тяжелое ранение в руку во время атаки украинского дрона, сообщил журналистам посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. В момент удара женщина вместе с мужем сажала картошку в огороде.

«Сажали картошку. По рации услышали, что летит дрон. Рядом сад, мы в сад убегать. Мы уже почти забежали в сад и видим, что из-за посадки он летит. Он нас тоже, видимо, увидел. Мы забежали уже в кусты, но он подлетел, закружил и прямо над нами взорвался», — заявила пострадавшая.

Оператор беспилотника ВСУ не мог не видеть, что перед ним находятся мирные жители, уточнила женщина. По ее словам, дрон преследовал их, несмотря на попытку спрятаться в саду.

Мирный житель погиб при атаке противника на автомобиль в Грайвороне, сообщил оперштаб Белгородской области. Машина загорелась из-за детонации БПЛА. Пожарные оперативно потушили огонь.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 25 мая: новости, Купянск, опыты над детьми

Удары по Украине сегодня, 25 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Тысячи сбитых дронов и провал ПВO в Киеве: новости СВО к утру 25 мая