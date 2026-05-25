ВСУ нанесли удар по Белгороду и оставили часть города без воды и света ВСУ обстреляли Белгород и повредили энергоинфраструктуру и водоснабжение

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному удару со стороны ВСУ, сообщили в региональном оперштабе. В результате атаки повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры и водоснабжения.

Нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, — сказано в публикации.

Ранее мирная жительница села Зиборовка Белгородской области получила тяжелое ранение в руку во время атаки украинского дрона, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. В момент удара она вместе с мужем сажала картошку в огороде.

До этого украинский беспилотник атаковал железнодорожные пути в Курской области. Местные власти приняли решение о временном отселении 76 человек из близлежащего населенного пункта. По предварительной информации, никто не пострадал.

Кроме того, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что мирная жительница погибла в результате целенаправленного удара беспилотника «Дартс» по гражданскому автомобилю в городе Севске. Еще одна женщина, управлявшая машиной, получила осколочные ранения.