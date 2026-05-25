Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 06:02

ВСУ нанесли удар по Белгороду и оставили часть города без воды и света

ВСУ обстреляли Белгород и повредили энергоинфраструктуру и водоснабжение

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному удару со стороны ВСУ, сообщили в региональном оперштабе. В результате атаки повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры и водоснабжения.

Нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, — сказано в публикации.

Ранее мирная жительница села Зиборовка Белгородской области получила тяжелое ранение в руку во время атаки украинского дрона, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. В момент удара она вместе с мужем сажала картошку в огороде.

До этого украинский беспилотник атаковал железнодорожные пути в Курской области. Местные власти приняли решение о временном отселении 76 человек из близлежащего населенного пункта. По предварительной информации, никто не пострадал.

Кроме того, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что мирная жительница погибла в результате целенаправленного удара беспилотника «Дартс» по гражданскому автомобилю в городе Севске. Еще одна женщина, управлявшая машиной, получила осколочные ранения.

Регионы
Белгородская область
Белгород
атаки
электроснабжение
водоснабжение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тигр убил четырех женщин, собиравших в лесу листья
Назван способ вернуть деньги за путевку без лишних скандалов
Мирный житель пострадал при ракетных обстрелах Белгорода
Водителям напомнили о неочевидной причине поломок автомобиля
Атака на Ярославскую область ночью 25 мая: есть ли раненые, что известно
ПВО ночью сбила пять украинских беспилотников над Тульской областью
«С Зеленским — по-серьезному»: в США сделали заявление по Украине
Психолог объяснила, почему нельзя стремиться быть продуктивным постоянно
Названа причина ломоты в костях после выходных
Вучич допустил свою отставку
Женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ на Ярославль
ВСУ нанесли удар по Белгороду и оставили часть города без воды и света
Врач ответила, что действительно помогает избавиться от морщин вокруг глаз
В МИД РФ рассказали о позиции Москвы по Украине
Россиянам раскрыли новый размер накопительной пенсии
В РСПП допустили скорое ослабление санкций против России
«Костер» сжег сотни украинских беспилотников: успехи ВС РФ к утру 25 мая
Морпехи рассказали о сотнях сбитых дронов ВСУ в ДНР
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 мая
Мошенники придумали схему с переплатой ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.