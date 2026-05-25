25 мая 2026 в 06:48

ПВО ночью сбила пять украинских беспилотников над Тульской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подразделения противовоздушной обороны Минобороны России за ночь уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Пострадавших в результате происшествия нет.

Сегодня ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены пять украинских беспилотников, — написал Миляев.

Позднее в регионе объявили отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Губернатор также напомнил жителям номера экстренных служб: 01, 101 и 112.

Ранее стало известно, что силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили не менее 3897 украинских беспилотников над территорией России. Были изучены сводки российского оборонного ведомства. Наибольшее количество беспилотников уничтожили 20 и 23 мая. В эти дни силы ПВО сбили 780 и 800 дронов соответственно. Подавляющее большинство атак пришлось на европейскую часть России. В период с 11 по 17 мая российские средства ПВО перехватили не менее 3124 украинских беспилотников.

