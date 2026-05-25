Мирный житель пострадал при ракетных обстрелах Белгорода

В результате атаки ВСУ Белгорода и Белгородского округа пострадал мирный житель, сообщил оперативный штаб области в своем Telegram-канале. Регион дважды подвергся массированному ракетному обстрелу.

Мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы. Для обследования его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. В областном центре повреждения получило еще одно административное здание предприятия. В нем выбиты окна и посечен фасад.

Кроме того, в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Также осколками посекло грузовой и легковой автомобили.

Продолжается уточнение информации о повреждениях, — сообщили в региональном оперштабе.

Ранее стало известно, что подразделения противовоздушной обороны Минобороны России за ночь уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Пострадавших в результате происшествия нет. Позднее в регионе объявили отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Губернатор также напомнил жителям номера экстренных служб: 01, 101 и 112.