Калужская область попала под удар беспилотников ВСУ Шапша: средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ в Калужской области

Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ в Калужской области, заявил губернатор региона Владислав Шапша в МАКСе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены девять БПЛА над территориями Износковского, Кировского, Мосальского, Ульяновского муниципальных округов и на окраине Калуги, — написал Шапша.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский округ пострадал мирный житель. Регион дважды подвергся массированному ракетному обстрелу. Мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы. Для обследования его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что подразделения противовоздушной обороны Минобороны России за ночь уничтожили пять украинских беспилотников в небе над регионом. Пострадавших в результате происшествия нет. Позднее в регионе объявили отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.